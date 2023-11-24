Бельский: я вижу, что Александру Беглову нужно идти на выборы

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский считает, что Александру Беглову нужно принять участие в выборах губернатора города, которые пройдут в 2024 году. Такое мнение глава парламента 24 ноября высказал в интервью «Фонтанке».



«Надеюсь. Я вижу, что ему нужно идти на выборы. Я вижу те задачи, которые в городе решаются <...>. Команда, которую создал Александр Дмитриевич, работает очень эффективно. Если мы смотрим с точки зрения эффективности работы, то это, наверное, один из самых эффективных управленцев, которые есть в нашей стране», — сказал Бельский.

