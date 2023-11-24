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    Финляндия сомневается, что газопровод Balticconnector повредили случайно

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    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен усомнилась в том, что газопровод Balticconnector могли повредить случайно. По ее мнению, это «возможно, но маловероятно». Валтонен цитирует РИА Новости, ссылаясь на ее интервью газете Financial Times 24 ноября.

    «Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может [непреднамеренно] повредить два кабеля связи и газопровод», — заявила глава финского МИДа.

    Валтонен добавила, что Финляндия продолжает сотрудничать с Китаем в расследовании происшествия.

    Газопровод Balticconnector в Балтийском море, который соединяет Финляндию и Эстонию, перекрыли 8 октября из-за утечки. Позже финские следователи смогли извлечь из моря якорь, который, вероятно, и повредил газопровод. Как писали финские СМИ, его потерял китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.

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