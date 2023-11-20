Премьер Финляндии рассказал о переговорах с Россией по границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ответил на заявление МИД РФ о том, что Финляндия ввела ограничения без переговоров с Россией. Он заявил, что они были и к результатам не привели.



Как заявил Орпо 20 ноября на пресс-подходе к журналистам на финском МАПП «Вартиус», переговоры с Россией не дали результата — никакого прогресса по дипломатическим каналам достигнуто не было.

Ранее в МИД России заявили, что решение о закрытии половины пропускных пунктов на границе с Россией «было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной».