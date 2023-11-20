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    Премьер Финляндии рассказал о переговорах с Россией по границе

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    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ответил на заявление МИД РФ о том, что Финляндия ввела ограничения без переговоров с Россией. Он заявил, что они были и к результатам не привели.

    Как заявил Орпо 20 ноября на пресс-подходе к журналистам на финском МАПП «Вартиус», переговоры с Россией не дали результата — никакого прогресса по дипломатическим каналам достигнуто не было.

    Ранее в МИД России заявили, что решение о закрытии половины пропускных пунктов на границе с Россией «было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной».

    Правительство Суоми, по словам Орпо, находится в высокой степени готовности к новым серьезным ограничениям на границе с Россией и при необходимости может закрыть и всю восточную границу.

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