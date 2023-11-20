Чечня и Дагестан согласились принять эвакуированных граждан РФ из сектора Газа

Власти Чеченской Республики разместят 250 россиян, эвакуированных из сектора Газа, сообщает 20 ноября пресс-служба регионального МЧС. Следом о готовности разместить беженцев на территории Дагестана заявил глава республики Сергей Меликов.
В Чечне беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района. В спасательном ведомстве отметили, что среди региональных руководителей активное участие в эвакуации граждан РФ из сектора Газа принимает только начальник ГУ МЧС РФ по ЧР Алихан Цакаев.
Одновременно с этим глава Дагестана заявил, что в республике готовы разместить беженцев из Палестины в случае принятия решения на уровне государства. Жители Дагестана собрали более 100 тонн гуманитарной помощи, однако отправкой груза помощь палестинскому народу ограничиваться не будет, отметил Сергей Меликов.
«В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей», — приводит слова главы Республики Дагестан пресс-служба администрации.
Меликов поручил правительству оперативно проработать этот вопрос.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась, когда 7 октября бойцы ХАМАС напали на Израиль и взяли в заложники более 200 человек, среди которых граждане РФ. Потери Израиля составили свыше 1200 человек. В ответ израильская армия начала военную операцию на территории сектора Газа. Число погибших при израильских ударах по анклаву превысило 13 тысяч человек.