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    В Екатеринбурге подросток, обвиняемый в двойном убийстве, улыбался на допросе. В момент нападения он был трезв

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    Экспертиза крови шестнадцатилетнего подростка в Екатеринбурге, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки, ее 61-летней матери и собаки, показала, что юноша был трезвый и не под воздействием наркотиков. Об этом 20 ноября рассказал E1.RU источник в силовых структурах.

    По словам собеседника агентства, результаты экспертизы «удивляют и пугают, поскольку не каждый взрослый убийца-рецидивист способен на такую запредельную жестокость».

    Отмечается, что мать и дочь убивали, нанося удары ножом не хаотично, а целясь по жизненно важным органам. Убийство девочки обвиняемый объяснил ревностью, убийство ее мамы — корыстными мотивами и желанием скрыть первое преступление. Про собаку же сказал, что его раздражал лай пёсика. В правоохранительных органах также отметили, что подросток сам всё показал и объяснил безо всякого принуждения. На допросе юноша вел себя спокойно, смеялся и улыбался.

    Трагедия произошла в прошлый понедельник в доме на Билимбаевской улице. По предварительной информации, юноша пришел в гости к девочке. В ходе конфликта он трижды ударил ее ножом в область спины и шеи, после чего школьница скончалась от потери крови. После, как утверждается, подросток дождался прихода ее матери и также трижды ударил ножом в область шеи и груди.

    16 ноября Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал 16-летнего подростка. На заседание приехали мать обвиняемого и его старший брат, который и сообщил о случившемся в полицию. Женщине в суде стало плохо, ее увезли на скорой помощи.

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