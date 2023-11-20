В Екатеринбурге подросток, обвиняемый в двойном убийстве, улыбался на допросе. В момент нападения он был трезв

Экспертиза крови шестнадцатилетнего подростка в Екатеринбурге, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки, ее 61-летней матери и собаки, показала, что юноша был трезвый и не под воздействием наркотиков. Об этом 20 ноября рассказал E1.RU источник в силовых структурах.



По словам собеседника агентства, результаты экспертизы «удивляют и пугают, поскольку не каждый взрослый убийца-рецидивист способен на такую запредельную жестокость».



Отмечается, что мать и дочь убивали, нанося удары ножом не хаотично, а целясь по жизненно важным органам. Убийство девочки обвиняемый объяснил ревностью, убийство ее мамы — корыстными мотивами и желанием скрыть первое преступление. Про собаку же сказал, что его раздражал лай пёсика. В правоохранительных органах также отметили, что подросток сам всё показал и объяснил безо всякого принуждения. На допросе юноша вел себя спокойно, смеялся и улыбался.

