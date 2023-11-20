Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов до турниров

Исполком Международной федерации конного спорта (FEI) утвердил возможность участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях в статусе нейтральных участников, сообщили в пресс-службе организации 20 ноября. Это решение обсуждалось после многих переговоров и обращений со стороны Федерации конного спорта России (ФКСР) и членов исполкома FEI, включая Марину Сечину, президента ФКСР и члена исполкома FEI.
FEI предстоит рассмотреть условия и время, в рамках которых отдельные россияне и белорусы могут вновь принимать участие в мероприятиях FEI в качестве нейтральных участников. Предложения по реализации этого решения будут представлены на утверждение исполкому FEI в ходе телеконференции в декабре.
В 2022 году FEI запретила российским и белорусским представителям участие в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине, отменив также проведение турниров на территории обеих стран. В 2023 году FEI, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), сохраняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, указывая на сложности в определении их нейтрального статуса.