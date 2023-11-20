Тело 10-летнего мальчика после ДТП в Адыгее нашли в Краснодарском крае

Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, которого неделю искали после падения автомобиля в реку в Адыгее. Водитель машины, по версии следствия, был пьян. В салоне в этот момент находились трое детей.

В 13:15 20 ноября в районе населенного пункта Заречный Белореченского района Краснодарского края спасатели Белореченского АСО «Кубань-Спас» обнаружили тело 10-летнего мальчика, который пропал 13 ноября после ДТП на реке Белая в соседнем регионе, сообщает пресс-служба МЧС Республики Адыгея. Тело унесло течением. На место обнаружения — это примерно в 20 километрах от места аварии — выехали следователи.