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    Тело 10-летнего мальчика после ДТП в Адыгее нашли в Краснодарском крае

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    МЧС Республики Адыгея

    Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, которого неделю искали после падения автомобиля в реку в Адыгее. Водитель машины, по версии следствия, был пьян. В салоне в этот момент находились трое детей.

    В 13:15 20 ноября в районе населенного пункта Заречный Белореченского района Краснодарского края спасатели Белореченского АСО «Кубань-Спас» обнаружили тело 10-летнего мальчика, который пропал 13 ноября после ДТП на реке Белая в соседнем регионе, сообщает пресс-служба МЧС Республики Адыгея. Тело унесло течением. На место обнаружения — это примерно в 20 километрах от места аварии — выехали следователи.

    Фото: МЧС Республики Адыгея
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    ДТП произошло в станице Ханской города Майкопа. По версии следствия, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Chevrolet Niva. Кроме него в машине находились 34-летняя женщина и трое детей. Водитель не справился с управлением, и машина сорвалась с обрыва в реку Белая. Водитель и двое детей смогли выбраться — 16-летняя пассажирка получила травмы. На месте нашли тело женщины, а 10-летний мальчик пропал. Поиски продолжались неделю.

    В отношении водителя 15 ноября возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщали в СУ СК РФ региона. Водитель был задержан. На следующий день ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Фото: МЧС Республики Адыгея

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