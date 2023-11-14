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    В Майкопе машина упала с обрыва в реку. Спаслись водитель и двое детей, погибла женщина, ее сына ищут

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    В Майкопе автомобиль упал с обрыва в реку Белая в ночь на 14 ноября. В «Шевроле Нива» находились двое взрослых и трое детей. Выбраться смог водитель и двое юных пассажиров. К утру спасатели нашли тело 34-летней женщины, поиски ее 10-летнего сына продолжаются.

    Фото: МЧС Республики Адыгея
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    Как сообщает Следственный комитет Адыгеи, инцидент произошел в станице Ханской. По предварительной информации, местный житель не справился с управлением, машина, в которой было четверо пассажиров, упала в реку. Мужчина и двое детей смогли самостоятельно добраться до берега. Взрослая пассажирка погибла, ее сына ищут.

    МЧС Республики Адыгея

    В МЧС республики добавили, что спасателям с помощью троса удалось подцепить и вытащить затонувший автомобиль. Тело женщины обнаружили в реке Белой. Вдоль прибрежной линии, а также в реке ищут 10-летнего ребенка. В поисково-спасательных работах участвуют 28 человек, 8 единиц техники и 2 лодки.

    По факту случившегося проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

    Фото: МЧС Республики Адыгея

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