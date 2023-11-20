В Петербурге опять продлили «желтый» уровень погодной опасности

Действие «желтого» уровня погодной опасности продлили в Санкт-Петербурге до 13:00 часов вторника, 21 ноября. Ранее его объявили из-за гололедицы на дорогах. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили власти города.

«В ближайшие сутки на дорогах возможна гололедица», — говорится в сообщении Смольного.



Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.



«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Санкт-Петербурге объявили в прошедшую пятницу. Его уже продлевали в субботу до понедельника.