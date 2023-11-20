Утки вмерзают в лёд на водоёмах Петербурга. Рассказываем, как помочь птицам

С приходом метеорологической зимы в Петербурге и Ленобласти повсеместно начинают замерзать водоёмы. Кто-то оказывается к этому не готов — например, утки. Они вмерзают в лёд и не могут выбраться. О спасении нескольких птиц «Фонтанке» рассказали в поисково-спасательном отряде «Экстремум» 20 ноября.

Так, вмерзшего селезня заметили на водоёме в Колпино 18 ноября. Ещё одну примерзшую утку увидели на Матисовом канале 19 ноября. Другая пострадавшая боролась за жизнь в Металлострое.

Как рассказывает руководитель отряда Татьяна, больные, травмированные или ослабевшие птицы не могут покинуть водоём и остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов. Когда наступает ночь, риск примерзнуть увеличивается.

Однако этих птиц отряду удалось спасти. «Для того чтобы достать уточек, нам пришлось использовать гидрокостюмы, потому что лёд еще тонкий и не держит, поэтому ломается. В гидрокостюмах добирались вплавь до этих птиц. Ломали лёд и доставали уток», — рассказывает Татьяна.

К счастью, птицы остались живы, их передали в Центр реабилитации диких животных. Но селезень оказался сильно травмирован. По словам Татьяны, шансов выжить у птицы мало.

Как говорит руководитель отряда, подобным птицам требуется незамедлительная помощь, и дело не в холоде. По словам женщины, неподвижность уток провоцирует нападение на них чаек и ворон.



«Природные пищевые цепочки никто не отменял. Неподвижен и слаб, значит, скоро станешь кормом для более сильных и хищных. Но если в дикой природе вмешиваться в подобные отношения некому и незачем, то в городе ожидать возможную мучительную и длительную смерть беззащитных птиц на глазах людей, в том числе детей, точно не нужно», — уверена женщина.



Однако не стоит геройствовать, говорит Татьяна. Если вы увидели примерзшую птицу на водоёме, не пытайтесь спасти её самостоятельно. Лучше вызовите спасателей или свяжитесь с отрядом «Экстремум» по номеру 8 (812) 602-76-02 .

