В Петербурге задержаны школьники, залившие перцем грузчика из Узбекистана

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения подростков на мигранта в центре Петербурга. По подозрению в совершении преступления задержаны школьники: одному 16 лет, двум другим — 14. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«Двое из троих задержанных опрошены и переданы законным представителям под обязательство о явке. Полицией проводится проверка, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.



Сам инцидент произошел в пятницу вечером у «Дикси» на Лиговском проспекте, 1. Рядом с магазином подростки распылили баллончик в лицо 51-летнему грузчику, который приехал трудиться в Россию из Узбекистана. После своей хулиганской выходки школьники убежали, а кассир «Дикси» позвонила в полицию.

