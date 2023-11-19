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    В Петербурге задержаны школьники, залившие перцем грузчика из Узбекистана

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    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения подростков на мигранта в центре Петербурга. По подозрению в совершении преступления задержаны школьники: одному 16 лет, двум другим — 14. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    «Двое из троих задержанных опрошены и переданы законным представителям под обязательство о явке. Полицией проводится проверка, решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

    Сам инцидент произошел в пятницу вечером у «Дикси» на Лиговском проспекте, 1. Рядом с магазином подростки распылили баллончик в лицо 51-летнему грузчику, который приехал трудиться в Россию из Узбекистана. После своей хулиганской выходки школьники убежали, а кассир «Дикси» позвонила в полицию.

    В последнее время в Петербурге участились случаи правонарушений и преступлений с участием подростков, которые придерживаются ультраправых взглядов. Так, например, неделю назад юноша проверил свой пневматический пистолет, выстрелив в сторону школьника, который вместе с родителями приехал из среднеазиатской республики. Также на прошлой неделе были задержаны бритоголовые, которые напали на студента НИУ ВШЭ и избили его недалеко от станции метро «Лиговский проспект».

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