Компания бритоголовых задержана в Петербурге после избиения студента НИУ ВШЭ на Лиговском

Три бритоголовых товарища оказались на допросе у следователя после избиения 22-летнего студента НИУ ВШЭ недалеко от станции метро «Лиговский проспект». Об этом «Фонтанке» стало известно 14 ноября.



Очевидец в субботу вечером сообщил в полицию о драке у «Платформы» в Транспортном переулке. На месте были задержаны короткостриженые ребята в подкатанных джинсах и тяжелых ботинках. Одному из них уже исполнилось 20 лет, другому пока только 17, третьему вообще 15. Последний персонаж — самый интересный. В соцсетях он не скрывает увлечения правыми идеями, демонстрирует фотографии своей бритоголовой банды с подписью «группа раковых больных».

