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    Компания бритоголовых задержана в Петербурге после избиения студента НИУ ВШЭ на Лиговском

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    30 комментариев

    Три бритоголовых товарища оказались на допросе у следователя после избиения 22-летнего студента НИУ ВШЭ недалеко от станции метро «Лиговский проспект». Об этом «Фонтанке» стало известно 14 ноября.

    Очевидец в субботу вечером сообщил в полицию о драке у «Платформы» в Транспортном переулке. На месте были задержаны короткостриженые ребята в подкатанных джинсах и тяжелых ботинках. Одному из них уже исполнилось 20 лет, другому пока только 17, третьему вообще 15. Последний персонаж — самый интересный. В соцсетях он не скрывает увлечения правыми идеями, демонстрирует фотографии своей бритоголовой банды с подписью «группа раковых больных».

    Пострадавший после драки обратился в травмпункт, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и ссадины. После осмотра молодого человека госпитализировали в больницу № 17.

    Было написано заявление в полицию, после которого в ГСУ СК по Петербургу возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Старшего из троицы поместили в ИВС, двух несовершеннолетних отпустили под подписку.

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    ДракаХулиганствоИзбиение
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    Комментарии 30

    Гость14 Ноя 2023 в 09:47
    Скинхеды возвращаются.
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