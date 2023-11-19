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    Мужчина спрыгнул в воду у Благовещенского моста и дождался помощи

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    Инцидент произошел в центре Петербурга ранним утром 19 ноября. Мужчина спрыгнул в Неву и оказался в больнице.

    Как стало известно «Фонтанке», информация о ЧП поступила в чрезвычайные ведомства около половины шестого утра. Очевидец сообщил о том, что с Благовещенского моста в Большую Неву спрыгнул человек.

    На поиски ушло около 30 минут. Примерно в 6 утра мужчину обнаружили на поверхности воды в километре от переправы.

    На берег пострадавшего доставляли спасатели. По нашей информации, сейчас он находится в одной из городских больниц.

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