СКА обыграл «Локомотив», это пятая победа армейцев подряд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча проходила в Ярославле 18 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Голы за СКА забили Валентин Зыков (15 минута) и Александр Гальченюк (39 — в большинстве). У «Локомотива» отличился Мартин Гернат (36).
Вратарь СКА Юхан Маттссон отразил 50 бросков из 51-го, а голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отбил 10 бросоков из 12-ти.
После 31 матча СКА продолжает занимать пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (18 побед, 13 поражений). Следующий матч команда проведет 20 ноября в Петербурге против ЦСКА.