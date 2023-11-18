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    СКА обыграл «Локомотив», это пятая победа армейцев подряд

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    2 комментария

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча проходила в Ярославле 18 ноября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Голы за СКА забили Валентин Зыков (15 минута) и Александр Гальченюк (39 — в большинстве). У «Локомотива» отличился Мартин Гернат (36).

    Вратарь СКА Юхан Маттссон отразил 50 бросков из 51-го, а голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отбил 10 бросоков из 12-ти.

    После 31 матча СКА продолжает занимать пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (18 побед, 13 поражений). Следующий матч команда проведет 20 ноября в Петербурге против ЦСКА.

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    Комментарии 2

    Гость18 Ноя 2023 в 22:52
    Ждём на супер стадионе
    +0−0
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