    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    769мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    СМИ: Финляндия готовится закрыть границу с Россией целиком

    4784
    33 комментария

    Вся восточная граница Финляндии и все пограничные пункты на ней могут быть оперативно закрыты — правительство Суоми прорабатывает такой план, пишут финские журналисты.

    Как сообщают СМИ Финляндии 17 ноября, правительство страны уже начало готовиться к ужесточению ограничений на восточной границе страны после принятого накануне решения о закрытии четырёх из восьми пограничных пунктов. Один из вариантов — закрыть всю восточную границу.

    Как уточняют журналисты, власти Суоми готовят новые ограничения заранее, чтобы при необходимости их можно было как можно быстрее ввести в действие.

    В Финляндии ожидают, что в субботу, 18 ноября, когда закроются самые популярные пропускные пункты, число пересекающих границу на ближайшем МАПП «Вартиус» значительно возрастет, в том числе за счет просителей убежища. Пограничники как раз завершили строительство дополнительных контрольно-пропускных объектов в окрестностях МАПП, что позволяет им обслуживать «сотни просителей убежища».

    Тем временем финские власти попросили подкрепление для своих пограничников от агентства Frontex, чтобы лучше контролировать ситуацию после закрытия.

    Когда закроется граница Финляндии и России, что будет с автобусами и какие есть альтернативные маршруты — читайте в разборе «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ФинляндияПолное закрытие границы
    ЛАЙК10
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close