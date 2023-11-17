СМИ: Финляндия готовится закрыть границу с Россией целиком

Вся восточная граница Финляндии и все пограничные пункты на ней могут быть оперативно закрыты — правительство Суоми прорабатывает такой план, пишут финские журналисты.



Как сообщают СМИ Финляндии 17 ноября, правительство страны уже начало готовиться к ужесточению ограничений на восточной границе страны после принятого накануне решения о закрытии четырёх из восьми пограничных пунктов. Один из вариантов — закрыть всю восточную границу.

Как уточняют журналисты, власти Суоми готовят новые ограничения заранее, чтобы при необходимости их можно было как можно быстрее ввести в действие.