СМИ: Финляндия готовится закрыть границу с Россией целиком

Вся восточная граница Финляндии и все пограничные пункты на ней могут быть оперативно закрыты — правительство Суоми прорабатывает такой план, пишут финские журналисты.
Как сообщают СМИ Финляндии 17 ноября, правительство страны уже начало готовиться к ужесточению ограничений на восточной границе страны после принятого накануне решения о закрытии четырёх из восьми пограничных пунктов. Один из вариантов — закрыть всю восточную границу.
Как уточняют журналисты, власти Суоми готовят новые ограничения заранее, чтобы при необходимости их можно было как можно быстрее ввести в действие.
В Финляндии ожидают, что в субботу, 18 ноября, когда закроются самые популярные пропускные пункты, число пересекающих границу на ближайшем МАПП «Вартиус» значительно возрастет, в том числе за счет просителей убежища. Пограничники как раз завершили строительство дополнительных контрольно-пропускных объектов в окрестностях МАПП, что позволяет им обслуживать «сотни просителей убежища».
Тем временем финские власти попросили подкрепление для своих пограничников от агентства Frontex, чтобы лучше контролировать ситуацию после закрытия.
Когда закроется граница Финляндии и России, что будет с автобусами и какие есть альтернативные маршруты — читайте в разборе «Фонтанки».