Даже бегемот остается леди. Показываем Ксюшу из Московского зоопарка для пятничного настроения

Бегемот из Московского зоопарка с милым именем Ксюша, как и любой растущий организм, любит покушать. Видео с ее трапезой опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова 17 ноября.
В зоопарке Ксюшу ласково зовут «блестящая красотка». Действительно, бегемот буквально светится — то ли из-за ламп, то ли из-за вкусного ужина. Его она, кстати, поедает аккуратно и неспешно, как настоящая леди. Так и не скажешь, что бегемот.
В рацион Ксюши входит молодая трава, ивовые ветки, салат, сельдерей, свежие овощи и фрукты.
Ксюша — карликовый бегемот, ей 8 лет. В Московский зоопарк она переехала в 2017 году из Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Как рассказывают в зоопарке, Ксюша спокойна, флегматична и охотно идет на контакт с кипером.