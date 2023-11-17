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    Даже бегемот остается леди. Показываем Ксюшу из Московского зоопарка для пятничного настроения

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    Бегемот из Московского зоопарка с милым именем Ксюша, как и любой растущий организм, любит покушать. Видео с ее трапезой опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова 17 ноября.

    В зоопарке Ксюшу ласково зовут «блестящая красотка». Действительно, бегемот буквально светится — то ли из-за ламп, то ли из-за вкусного ужина. Его она, кстати, поедает аккуратно и неспешно, как настоящая леди. Так и не скажешь, что бегемот.

    Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    В рацион Ксюши входит молодая трава, ивовые ветки, салат, сельдерей, свежие овощи и фрукты.

    Ксюша — карликовый бегемот, ей 8 лет. В Московский зоопарк она переехала в 2017 году из Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Как рассказывают в зоопарке, Ксюша спокойна, флегматична и охотно идет на контакт с кипером.

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