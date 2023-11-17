Даже бегемот остается леди. Показываем Ксюшу из Московского зоопарка для пятничного настроения

Бегемот из Московского зоопарка с милым именем Ксюша, как и любой растущий организм, любит покушать. Видео с ее трапезой опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова 17 ноября.



В зоопарке Ксюшу ласково зовут «блестящая красотка». Действительно, бегемот буквально светится — то ли из-за ламп, то ли из-за вкусного ужина. Его она, кстати, поедает аккуратно и неспешно, как настоящая леди. Так и не скажешь, что бегемот.