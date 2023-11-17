Шустрый Марчик счастлив — росомахе обновили жилплощадь в Ленинградском зоопарке

Двухкомнатный вольер росомахи Марчика в Ленинградском зоопарке преобразился. Теперь там стало больше декораций и возможности полазать. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка 17 ноября.



Марчик уже старичок — ему около 15 лет, поэтому настала пора задуматься об удобствах и более подвижном образе жизни. Росомахи по своей природе очень скрытны, поэтому посетителям не так просто увидеть Марчика. Но после обновлений это должно измениться.



«Новые конструкции предоставляют возможность лазать по деревьям (в природе росомахи иногда даже прячут там часть своей добычи), перелезать через стволы. Появился второй ярус, возможность обойти вольер по кругу как по земле, так и по верху. Есть также несколько укромных мест, где Марчик может с комфортом отдохнуть, оставаясь при этом на виду у посетителей», — рассказывают в зоопарке.

