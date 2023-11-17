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    Людоеда из Мурино нашли в камере СИЗО рядом с мертвым сокамерником

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    Осужденный за двойное убийство житель Ленобласти подозревается в убийстве сокамерника. Речь идет о Егоре Комарове, который признался как-то, что ел человечину.

    Комарова нашли в СИЗО Выборга рядом с трупом 42-летнего осужденного за кражу. На теле виднелись смертельные раны от бритвы. По предварительным данным, соседи по неволе поругались из-за обыска, который сотрудники ФСИН проводили на днях. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом 17 ноября сообщает 47news.

    Комарова задержали в ноябре 2021 года, после того как из багажника его машины выпал труп убитого человека. Во время допроса выяснилось, что год назад он впервые решил убить кого-нибудь. Для этого он пошел в парк Сосновка и напал с ножом на незнакомца. Тело спрятал в яме, предварительно отрезав язык, который потом приготовил дома и съел. За свои прегрешения Комаров получил 19 лет колонии.

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