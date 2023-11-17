Трэш-блогер из Петербурга задолжал почти полмиллиона рублей алиментов. Думать о контенте ему придется за решеткой

В Петербурге перед судом предстал трэш-блогер, забросавший женщину камнями в прямом эфире. Правда, наказание ждало не за «контент», а за приличные долги по алиментам. Мужчина так упорно бегал от долгов, что ночь перед судом ему пришлось провести в полиции.

ГУ ФССП по Петербургу

В Выборгском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с 36-летнего жителя города, который задолжал на содержание дочери более 450 тысяч рублей, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу 17 ноября. Официально мужчина нигде не работал, но взыскательница поведала приставам, что он ведет активную интернет-жизнь и зарабатывает блогерством: получает донаты за шокирующий контент.

Мужчина фигурировал в сюжетах нескольких телеканалов. Рассказывалось, что петербуржец превратил свою страницу в приложении для знакомств в трэш-блог, получая от подписчиков до 20 тысяч в месяц. Контент у него разнообразный: от безобидной примерки женского белья до хулиганства в общественных местах. А в новостях блогер засветился, когда его знакомая заявила на него в полицию за то, что он в прямом эфире забросал ее камнями. «Фонтанка» нашла несколько его старых страниц в соцсетях: все пустые, есть лишь несколько фото и подписки на группы знакомств. Действующая страница закрыта.

От судебных приставов блогер упорно скрывался, поэтому был объявлен в исполнительный розыск. Нашли его в съемной квартире во Фрунзенском районе. Мужчину доставили в районный отдел, где составили на него протокол за неуплату алиментов по 5.35.1 КоАП РФ, но в суд тот так и не явился. В четверг, 16 ноября, петербуржца снова доставили в районный отдел судебных приставов, а чтобы он не смог опять избежать встречи с судьей, ночь ему пришлось провести в отделении полиции, дожидаясь заседания. Клятвы, что не сбежит, ему не помогли.