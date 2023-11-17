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    Иностранец на «Дэу» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на Бабушкина

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    24 комментария

    Юный пешеход пострадал под колесами автомобиля в Невском районе Петербурга днем 16 ноября. Оба участника двигались на зеленый.

    ДТП произошло в 16:20 на регулируемом перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Двадцатилетний гражданин Узбекистана на автомобиле Daewoo Nexia, поворачивая направо по разрешающему сигналу светофора, сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет.

    В результате ребенка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель «Дэу» в 2023 году за нарушения ПДД не привлекался. Автомобиль принадлежит не ему.

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    Комментарии 24

    Гость17 Ноя 2023 в 12:21
    вот черти
    +2−0
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