Иностранец на «Дэу» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на Бабушкина

Юный пешеход пострадал под колесами автомобиля в Невском районе Петербурга днем 16 ноября. Оба участника двигались на зеленый.



ДТП произошло в 16:20 на регулируемом перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской Фермы, стало известно «Фонтанке» 17 ноября. Двадцатилетний гражданин Узбекистана на автомобиле Daewoo Nexia, поворачивая направо по разрешающему сигналу светофора, сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет.

В результате ребенка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель «Дэу» в 2023 году за нарушения ПДД не привлекался. Автомобиль принадлежит не ему.