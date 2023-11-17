МЧС: Под завалами обрушившегося дома в Астрахани людей не нашли

Все жильцы рухнувших подъездов дома 1а на Вокзальной площади в Астрахани установлены. Пропавшие отсутствуют, сообщает 17 ноября региональное МЧС в телеграм-канале.



В доме продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.



Накануне в МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей — в 18:27 два подъезда дома обрушились. Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. Из-под завалов извлекли тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».