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    МЧС: Под завалами обрушившегося дома в Астрахани людей не нашли

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    Все жильцы рухнувших подъездов дома 1а на Вокзальной площади в Астрахани установлены. Пропавшие отсутствуют, сообщает 17 ноября региональное МЧС в телеграм-канале.

    В доме продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.

    Накануне в МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место прибыли спасатели и начали проводить эвакуацию жителей — в 18:27 два подъезда дома обрушились. Из пятиэтажки эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. Из-под завалов извлекли тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».

    По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир дома строительно-ремонтных работ, повредивших несущие конструкции.

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