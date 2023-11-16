Петербуржца приговорили за поджог машины, которая слишком медленно ехала. В суд пришлось ехать скорой помощи

УСБ, скорую, полицию и даже президента «поставила в курс дела об издевательствах» над мужем жительница Выборгского района Петербурга. Поджигатель, по версии второй стороны, человек со сложным характером. Пока журналисты в четверг, 16 ноября, в коридоре райсуда ждали решения по мерам пресечения президентам «Балтики», на шестой этаж поднялась взволнованная женщина и попросила внимания прессы. Она поделилась, что час назад ее муж сообщил суду, что его избил конвой. Девушка уже звонила и в 112, и в собственную безопасность, недавно писала президенту, но толку ноль, а супруг «прямо сейчас» снова один на один с конвоирами.



Когда говорили о вызове полиции, перед глазами девушки она предстала лично, в лице следователя по делу одного из арестованных топ-менеджеров «Балтики». Он предложил присесть, довольно внимательно выслушал, но закончилось взмахом руки дальше, как бы по подследственности, где в коридоре из-за колонны виднелись форменные штаны следователя СК.



Беседа началась заново уже третий раз за минут 7. Сотрудник Следственного комитета тоже выслушал внимательно, в итоге советовал звонить на горячую линию управления собственной безопасности. Может прозвучал бы и еще какой подобный совет на рассказ «мужа прямо в суде прямо сейчас бьет конвой», но приехала скорая помощь.



Медики вздыхали, пока пристав объяснял девушке, что попасть в конвойное помещение у нее не получится.

Врачи в итоге куда-то ушли, а девушка вместе с корреспондентом «Фонтанки» пошла слушать приговор ее супругу. По пути выяснилось, что жаловался мужчина прямо в заседании перед прениями. И не только на избиение, но и на унижение — его раздевали до трусов, чтобы проверить на наличие следов побоев. Также жена осужденного рассказала, что в СИЗО ее муж совсем недавно, с 4 ноября. Он оказался там из-за нарушений предыдущей меры, запрета определенных действий. Мужчина якобы болел и ходил по врачам, но суд ему и его бумагам не поверил.



В «клетке» стоял бледный Игорь Кочетков. Казалось, что его связь с реальностью не совсем крепка. Побои видно не было. По окончанию оглашения приговора, 4 года колонии-поселения, Кочетков сказал супруге, что все с ним хорошо и не медики ему нужны.

После оглашения супруга осужденного рассказала, что срок он получил за поджог машины, но в деле «нет ничего, кроме показаний двух свидетелей», друзей потерпевшей. И вообще, дело, по словам жены осужденного, появилось через полгода после пожара, когда владелица машины случайно увидела Кочеткова где-то в Парголово и опознала как поджигателя.



Объединенная пресс-служба судов коротко и ясно пояснила, за что осудили Кочеткова. «Поджог ТС Кочетков совершил по причине того, что на своей машине встретился с BMW 650 I на дороге. За рулем сидел муж М., а машина ехала по дороге очень, на взгляд Кочеткова, медленно. Кочетков снял машину на видео, узнал где живет пара и ночью сжег BMW 650 I», — сказано в сообщении.



«Фонтанку» также заверили, что Кочеткова никто не бил и с ним все в порядке. Скорую в суд ему вызывают не впервые, а при ознакомлении с материалами подсудимый ел листы дела. Перед приговором он якобы умял пачку печенья, а затем объявил конвою, что начинает голодовку.

