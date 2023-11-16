«Ошибку человечества» исправят «Семьеведением». Как в России развивается дискуссия о женском предназначении рожать, а не учиться

В России — дискуссия о женской доле на фоне демографического кризиса. Начнем с конца: на днях «ошибкой человечества» назвали женское образование, право на которое у женщин есть наравне с мужчинами, в соответствии с Конституцией РФ.



— Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало образование. Возможность получать образование. Право женщины на образование делает женщину успешной. Когда мы даем женщине образование, мы впускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность. Это выводит ее из семьи, – заявила она в эфире выпуска «Эмпатия Манучи» в YouTube Мария Ведунова, директор Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского.



Перед этим похожим образом высказалась сенатор из Челябинска:

— Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему их не приводит. Поиск себя затягивается на долгие года, и в результате упускается детородная функция, – сказала «Царьграду» cенатор Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова.



Эти фрагменты интервью быстро завирусились в Рунете, вызвали много разной критики. Однако больше всех критиковали инициатора дискуссии, главу Минздрава Михаила Мурашко. В конце июля он назвал женскую карьеру «порочной практикой»:



«Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, – я вчера об этом говорил, – когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением», – заявил он и предупредил в тот же день о разработке Минздравом проекта приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности.



В ответ Мурашко сначала раскритиковали в ряде СМИ, но в середине сентября пришла поддержка от коллеги – министра семьи Башкортостана. Ленара Иванова говорила про «качественных» детей:

— Он как министр здравоохранения прав абсолютно. Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Давайте будем честны, – сказала она местному СМИ.

