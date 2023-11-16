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    Перевозчик «Эколайнс» отменяет рейсы между Петербургом и Хельсинки

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    Финские погранслужбы подтвердили техническое закрытие границы с Россией в ночь с пятницы на субботу, об этом «Фонтанке» 16 ноября рассказал директор перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков

    «Это означает, что ни одно транспортное средство на любых номерах не сможет проехать через все четыре погранперехода», — сказал он. Таким образом, последний выезд как из Хельсинки, так и из Петербурга состоится 17 ноября в 14.00.

    «Люди, которые купили билеты, пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором, но через сайт смогут поменять билет на направление Таллин-Петербург, но до Таллина придется. добираться самостоятельно. Система перерегистрации билетов будет работать, мы будем делать все возможное, чтобы нарастить количество рейсов», — сказал Волков.

    Lux Express пока не прокомментировал ситуацию.

    Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо. Будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен. Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Причиной такого решения стали десятки беженцев на велосипедах, которые устремились в Суоми без документов для въезда.

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