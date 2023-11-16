Перевозчик «Эколайнс» отменяет рейсы между Петербургом и Хельсинки

Финские погранслужбы подтвердили техническое закрытие границы с Россией в ночь с пятницы на субботу, об этом «Фонтанке» 16 ноября рассказал директор перевозчика «Эколайнс» Андрей Волков



«Это означает, что ни одно транспортное средство на любых номерах не сможет проехать через все четыре погранперехода», — сказал он. Таким образом, последний выезд как из Хельсинки, так и из Петербурга состоится 17 ноября в 14.00.

«Люди, которые купили билеты, пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором, но через сайт смогут поменять билет на направление Таллин-Петербург, но до Таллина придется. добираться самостоятельно. Система перерегистрации билетов будет работать, мы будем делать все возможное, чтобы нарастить количество рейсов», — сказал Волков.