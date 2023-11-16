Сергей Шнуров прокомментировал публикации о переезде в Германию

Музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о своем переезде из России в Германию. В интервью ТАСС он подчеркнул, что не планирует уезжать из страны.



«Я не уезжал из РФ. И не планировал этого. За последнее время, судя по тому, что пишут в СМИ, я уже раз пять уезжал, не меньше», — заявил музыкант.

Ранее «Комсомольская правда» написала о возможном переезде Шнурова в Германию. Издание отмечало, что изначально об этом заявил год назад экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий. Сейчас эту информацию подтвердила мать его бывшей помощницы Анастасии Кулигиной Валентина. «Они в Германии купили жилье... Шнуровы почти все время там живут. Здесь у них только обслуживающий персонал. А так они в Германию через что-то ездят. То уезжают, то приезжают», — цитирует ее «КП».