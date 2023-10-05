Сергей Шнуров впервые за четыре года выступил в Петербурге и без предупреждения спел для губернатора

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Музыкант Сергей Шнуров неожиданно вышел на сцену клуба «Джаггер» во время концерта группы «Зоя», которую он продюсирует, вечером 5 октября, передает корреспондент «Фонтанки», случайно ставший свидетелем этого выступления. Лидер группировки «Ленинград» появился без предупреждения, сказав, что не мог не исполнить одну песню, оказавшись в Петербурге.



После этого Шнуров, что как раз было предсказуемо, исполнил композицию, посвященную губернатору Александру Беглову, с американизированным признанием в любви к градоначальнику в припеве. В куплете перечислялись все проблемные точки городского хозяйства, от вывоза мусора до уборки снега.

Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Появление этой песни относится к зиме 2021/2022 годов, когда Шнуров в песенном жанре критиковал коммунальные проблемы города. Самый запомнившийся клип был снят на мусорных баках во дворе на Ефимова. «Фонтанка» выяснила, что помойку пришлось дополнительно декорировать отходами — видимо, из художественных соображений. На выпады музыканта отвечали в меру фантазии общественные деятели и чиновники, а сам Беглов, говоря о критике его реформ со стороны определенного медиаспектра (но не называя напрямую имени бизнесмена Евгения Пригожина), делился: «Конечно, сложение сил, которые недовольны реформами, тем, что делает правительство города... Это, конечно, вызывает недовольство богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи». Позже Шнуров написал песню «Покаянная», где иронично приносил извинения Беглову: именно ее он и спел 5 октября на концерте.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В последний раз Сергей Шнуров выступал с концертом в Петербурге на «Газпром Арене» 12 октября 2019 года в финале своего стадионного тура. 15 сентября 2023 года стало известно об отмене концерта Шнурова и «Ленинграда» на стадионе «Лужники» в Москве «по не зависящим от организатора причинам».