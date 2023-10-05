Сергей Шнуров впервые за четыре года выступил в Петербурге и без предупреждения спел для губернатора

Музыкант Сергей Шнуров неожиданно вышел на сцену клуба «Джаггер» во время концерта группы «Зоя», которую он продюсирует, вечером 5 октября, передает корреспондент «Фонтанки», случайно ставший свидетелем этого выступления. Лидер группировки «Ленинград» появился без предупреждения, сказав, что не мог не исполнить одну песню, оказавшись в Петербурге.
После этого Шнуров, что как раз было предсказуемо, исполнил композицию, посвященную губернатору Александру Беглову, с американизированным признанием в любви к градоначальнику в припеве. В куплете перечислялись все проблемные точки городского хозяйства, от вывоза мусора до уборки снега.
Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Появление этой песни относится к зиме
В последний раз Сергей Шнуров выступал с концертом в Петербурге на «Газпром Арене» 12 октября 2019 года в финале своего стадионного тура. 15 сентября 2023 года стало известно об отмене концерта Шнурова и «Ленинграда» на стадионе «Лужники» в Москве «по не зависящим от организатора причинам».