Суд рассмотрит дело помощницы Шнуровых о воровстве на миллионы

Полиция передала в прокуратуру дело о краже с банковской карты жены Сергея Шнурова и из кладовки музыканта. Под следствием бывшая помощница.
Подробности дела приводит «Коммерсантъ» 15 октября. Обвиняемой по нему проходит Анастасия Кулигина. Она была личной помощницей ряда звезд, работала на RTVI, когда Шнуров там был продюсером. Затем стала помогать самому Шнурову и его жене Ольге. В материале сказано, что семья полностью ей доверяла самые разные дела, начиная с бытовых.
Осенью прошлого года Ольга Шнурова случайно выяснила, что вместо 150 тысяч на три бутылки вина помощница с ее на свою карту перевела 180. Тогда она проверила все транзакции и написала в полицию заявление с ущербом на 11 миллионов рублей. Также в деле есть эпизод о краже 3,5 миллиона из кладовки артиста — гонорар за корпоратив.
В ходе проверки удалось выяснить, что порядка 9 миллионов из указанной суммы были потрачены обоснованно, оставшиеся два миллиона помощница признала. При этом она категорически отрицает, что украла деньги из кладовки. Адвокат обвиняемой отмечает, что следствие отказало им в простейшем следственном эксперименте. Есть записи с камер видеонаблюдения, на которых помощница идет в кладовку с явно полным пакетом (ее попросили забрать его от заказчиков), на обратном пути он всё еще при ней. Однако девушка роняет пакет и становится ясно, считает адвокат, что в нем ничего нет. Проверить, как падают пустой и полный пакеты, и сравнить результат с записями, следствие не захотело. Пока МВД просит прокуратуру утвердить обвинительное заключение, адвокат обвиняемой просит суд вернуть дело на доследование, как только оно окажется в руках судьи.