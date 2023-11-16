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    Зима бушует вокруг Петербурга: за два дня в Ленобласти снег повалил больше 600 деревьев

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    Пока в Петербурге дорожники сметают первый снег, в Ленинградской области собирают поваленные деревья. Сильнее всего досталось востоку региона.

    За двое суток мокрого снегопада с региональных дорог Ленобласти убрали 625 упавших деревьев, сообщили в пресс-службе администрации региона 16 ноября. Больше всего их повалило в Подпорожском районе — 173 штуки. Вторым стал Бокситогорский район, с дорог которого убрали 91 дерево. Достается работы и энергетикам: накануне «Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности, а устранять последствия разгула ветра и мокрого снега направили 109 специалистов аварийных бригад и 50 машин спецтехники.

    Администрация Ленобласти

    В Петербурге же в среду свезли первый в этом сезоне самосвал снега на снегоплавильный пункт. Он привез 13 кубометров снежных масс. В этом году под снег в Петербурге также определили 14 мест для временного складирования общей вместимостью 1 миллион 740 тысяч кубометров, рассказали в городском комитете по благоустройству. Восемь участков уже обследовали и подготовили к работе. К этой зиме в Смольном анонсировали реформу уборки дворов и дорог. Как коммунальщики собираются противостоять погоде, читайте в материале «Фонтанки».

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    Ленинградская областьПогодаМокрый снегПоваленные деревья
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