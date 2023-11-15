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    Чехия ввела новые санкции против России

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    5 комментариев

    Чехия ввела санкции против российского ФГУП Госзагрансобственность, передает 15 ноября ТАСС. Об этом заявил по итогам заседания правительства республики глава чешского МИД Ян Липавский.

    «Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной», — цитирует Липавского агентство.

    Уточняется, что ФГУП «Госзагрансобственность» входит в структуру Управделами президента РФ. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в республике(по данным ТАСС, таких объектов много).

    Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, уточняет РИА Новости.

    Ранее о том, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в Чехии недвижимостью, заявил премьер страны Петр Фиала. По его словам, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости.

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    Чехия ввела новые санкции против России
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    Комментарии 5

    Гость15 Ноя 2023 в 21:44
    Браво, Чехия! Одобряем!
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