Чехия ввела новые санкции против России

Чехия ввела санкции против российского ФГУП Госзагрансобственность, передает 15 ноября ТАСС. Об этом заявил по итогам заседания правительства республики глава чешского МИД Ян Липавский.
«Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной», — цитирует Липавского агентство.
Уточняется, что ФГУП «Госзагрансобственность» входит в структуру Управделами президента РФ. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в республике(по данным ТАСС, таких объектов много).
Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, уточняет РИА Новости.
Ранее о том, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в Чехии недвижимостью, заявил премьер страны Петр Фиала. По его словам, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости.