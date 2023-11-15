Петербуржца, взявшего в «заложники» своего ребенка, знают в ПНД. Сам он знаком с Уголовным кодексом

Мужчина, который 15 ноября взял в «заложники» собственного ребенка и отдал его матери после долгих переговоров с полицией, имеет психиатрический диагноз и, по данным «Фонтанки», ранее был осужден.
Петербуржец не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, однако получает в ПНД медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Кроме того, в 2009 году он был условно осужден на 3 года по части 1 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Судимость была погашена.
С матерью своего ребенка, семилетней девочки, мужчина в разводе. По данным редакции, бракоразводный процесс был инициирован женщиной. Суд решил, что дочь будет проживать с матерью. Этим же решением был установлен режим общения ребенка с отцом, до тех пор пока девочке не исполнится 10 лет, — два часа по субботам в присутствии матери.
Напомним, ранее женщина обратилась в полицию, когда узнала, что бывший муж 14 ноября забрал дочь из детского сада, но, вопреки договоренности, не привел ее обратно на следующий день. Экс-супруге мужчина якобы сообщил по телефону, что ребенок у него в «заложниках».
После того, как сотрудники полиции подъехали к дому на Серебристом бульваре, где проживает мужчина, стражам порядка потребовалось несколько часов, чтобы уговорить его открыть дверь. С ребенком все в порядке, с его отцом общается полиция.