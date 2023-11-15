Петербуржца, взявшего в «заложники» своего ребенка, знают в ПНД. Сам он знаком с Уголовным кодексом

Мужчина, который 15 ноября взял в «заложники» собственного ребенка и отдал его матери после долгих переговоров с полицией, имеет психиатрический диагноз и, по данным «Фонтанки», ранее был осужден.



Петербуржец не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, однако получает в ПНД медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Кроме того, в 2009 году он был условно осужден на 3 года по части 1 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Судимость была погашена.