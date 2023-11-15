Общая розетка без переходника. Москва и Петербург договорились о едином подходе к электротранспорту

Москва и Петербург договорились об унификации требований к комплектующим для личного и пассажирского электротранспорта. Это позволит производителям видеть больший спрос в регионах. Подписание документа состоялось 15 ноября в Москве на форуме «Транспорт России».

Фото: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, соглашение говорит о том, что регионы попытаются «максимально унифицировать все комплектующие, которые мы используем как для городского транспорта, так и для легкового». «Попробуем вместе унифицировать зарядные станции и обмениваться данными о зарядных станциях, — добавил он. — Мы считаем, что унификация позволит российским производителям… получить более широкий рынок».

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков пояснил, что это позволит снизить себестоимость и добиться технологической независимости через серийность производства, а такую задачу ставил президент. «У нас в Петербурге три больших автомобильных предприятия, которые сегодня приобретают вторую жизнь, и, как и у всех производителей, в линейке предусмотрено создание электротранспорта, — рассказал он. — Речь идет о том, чтобы у всех была одинаковая розетка, так вот по-простому, по-бытовому. Чтобы любой автомобиль, который приехал из Петербурга, мог спокойно зарядиться в Москве и это была такая же розетка… Также речь идет о ремонте, о комплектующих, которые будут производиться в Петербурге для техники, которая будет эксплуатироваться в Москве. Компетенции по комплектующим в Москве будут использоваться на автопредприятиях и на транспорте, который будет использоваться в Петербурге. Речь идет о метро, трамваях, в Петербурге еще и о троллейбусах, электробусах».

Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Кроме того, должна быть создана единая информационная система, в которой автомобилисты любого региона могут увидеть адреса зарядочных станций, их загрузку и тариф. Как вариант, такой слой может появиться в приложении «Парковки России», которое и сейчас действует как в Москве, так и в Петербурге.



«Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге 15 ноября отменили закупку 40 первых электробусов в рамках большой программы на 400 машин для парка на Ржевке. Ее переобъявят по новой процедуре. Что касается электромобилей, то их продажи в Петербурге за первое полугодие выросли в 3 раза, правда в абсолютных величинах это лишь 300 машин. На начало года в городе их насчитывалась почти тысяча. Подробнее о том, как мэрия Москвы и правительство Петербурга подходят к развитию пассажирского электротранспорта, читайте на «Фонтанке».