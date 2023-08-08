В Петербурге в 3 раза выросли продажи электромобилей. Но есть нюанс

В Петербурге за полгода в 3 раза выросли продажи электрокаров, сообщают 8 августа «Ведомости». Правда, в пересчете на машины статистика не так впечатляет, но тренд всё-таки фиксируется.



Итак, с января по июль 2023-го в городе зарегистрировано 308 электрокаров против 108 за тот же период в 2022-м.



Рейтинг электромобилей в Петербурге возглавил «условно отечественный» Evolute из Липецкой области (с сильным китайским акцентом) — 55, следом Tesla — 45, потом китайские Zeekr — 33, Hongqi — 28, немецкие Volkswagen — 24, BMW — 22, снова китайские Skywell и Voyah — по 18, ещё один «отечественный» электрокар — «Москвич» — купили 4 раза.

