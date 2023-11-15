Футболист Смолов и блогер Истомина стали родителями

У футболиста, экс-члена сборной России Федора Смолова и популярного блогера, диджея и модели Карины Истоминой родилась дочь. Об этом 15 ноября в своем официальном Telegram-канале сообщил футбольный клуб «Динамо» Москва.



«У Феди и его жены Карины родилась дочка! Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорождённой», — говорится в сообщении.

Оба стали родителями впервые. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года. О беременности пара рассказала в сентябре, Карина опубликовала в блоге фото с заметно округлившимся животом.