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    Футболист Смолов и блогер Истомина стали родителями

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    У футболиста, экс-члена сборной России Федора Смолова и популярного блогера, диджея и модели Карины Истоминой родилась дочь. Об этом 15 ноября в своем официальном Telegram-канале сообщил футбольный клуб «Динамо» Москва.

    «У Феди и его жены Карины родилась дочка! Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорождённой», — говорится в сообщении.

    Оба стали родителями впервые. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года. О беременности пара рассказала в сентябре, Карина опубликовала в блоге фото с заметно округлившимся животом.

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