Экс-футболист сборной России Федор Смолов станет папой

Карина Истомина, жена футболиста «Динамо» Федора Смолова, объявила у себя в соцсетях о своей беременности. Девушка опубликовала фотографии с уже довольно сильно округлившимся животом.

Она призналась, что не долго не хотела рассказывать о событии, потому что «совершенно не было желания переваривать токсичность, неуместные комментарии, непрошенные советы, замечания, интерпретации и все, что может испортить настроение». Она добавила, что хочет семью и детей, и видит в этом одно из направлений развития своей жизни.

Также она уточнила, что беременность запланированная. Ее муж, Федор Смолов, пока никак публично не отреагировал.

