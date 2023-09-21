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    Экс-футболист сборной России Федор Смолов станет папой

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    Карина Истомина, жена футболиста «Динамо» Федора Смолова, объявила у себя в соцсетях о своей беременности. Девушка опубликовала фотографии с уже довольно сильно округлившимся животом.

    Она призналась, что не долго не хотела рассказывать о событии, потому что «совершенно не было желания переваривать токсичность, неуместные комментарии, непрошенные советы, замечания, интерпретации и все, что может испортить настроение». Она добавила, что хочет семью и детей, и видит в этом одно из направлений развития своей жизни.

    Также она уточнила, что беременность запланированная. Ее муж, Федор Смолов, пока никак публично не отреагировал.

    Истомина и Смолов обручились в начале июня. Истомина диджей и популярный блогер.

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