Россия высадится на Луну, но произойдет это тогда же, когда Петербургу обещают еще 100 станций метро

Российских космонавтов планируют отправить на Луну, но произойдет это не скоро — в период с 2031 по 2040 год. Об этом сообщил генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе на заседании конференции «Пилотируемые полеты в космос», передает ТАСС 15 ноября.



Согласно докладу, именно в 2031–2040 годы планируют начать пилотируемые экспедиции на спутник, в том числе первую высадку, геологические исследования и подготовку к развертыванию лунной базы. Из других событий к 2040 году, например, по проекту нового Генплана запланировано расширение петербургского метро до 184 станций.