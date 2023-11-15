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    Россия высадится на Луну, но произойдет это тогда же, когда Петербургу обещают еще 100 станций метро

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    Российских космонавтов планируют отправить на Луну, но произойдет это не скоро — в период с 2031 по 2040 год. Об этом сообщил генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе на заседании конференции «Пилотируемые полеты в космос», передает ТАСС 15 ноября.

    Согласно докладу, именно в 2031–2040 годы планируют начать пилотируемые экспедиции на спутник, в том числе первую высадку, геологические исследования и подготовку к развертыванию лунной базы. Из других событий к 2040 году, например, по проекту нового Генплана запланировано расширение петербургского метро до 184 станций.

    Что касается лунной базы, само строительство намечено на 2041–2050 годы (тогда Петербургу обещают уже 204 станции). По данным ТАСС, в проекте подчеркивается, что к этому периоду Россия планирует закрепить приоритет на Луне. В эти же годы предполагается начать добычу и использование воды и кислорода на спутнике.

    После 2050 года в дорожной карте говорится об использовании Луны для освоения космоса, включая добычу редких ресурсов и поддержку дальних экспедиций.

    Ранее в Москве начался эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну. Изоляция шести человек продлится год.

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