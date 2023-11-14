Шестерых космонавтов в Москве запрут на год, чтобы сымитировать полёт на Луну

В Москве 14 ноября начинается эксперимент по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну SIRIUS-23, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Изоляция шести человек продлится год.



В экспериментах, которые планируется провести в ходе годового исследования, будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Малайзии, США и Кореи. В экипаж SIRIUS-23 входят командир Юрий Чеботарёв, бортинженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов (россияне), а также представительница Белоруссии Ольга Мастицкая. Изначально программа была совместной с НАСА, но в начале 2023 года американцы приостановили своё участие. Затем в экипаж включили египтянина Мохаммеда Эссама Сайеда Абделаала, однако потом и он выбыл из проекта.

