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    Наука

    Шестерых космонавтов в Москве запрут на год, чтобы сымитировать полёт на Луну

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    В Москве 14 ноября начинается эксперимент по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну SIRIUS-23, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Изоляция шести человек продлится год.

    В экспериментах, которые планируется провести в ходе годового исследования, будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Малайзии, США и Кореи. В экипаж SIRIUS-23 входят командир Юрий Чеботарёв, бортинженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов (россияне), а также представительница Белоруссии Ольга Мастицкая. Изначально программа была совместной с НАСА, но в начале 2023 года американцы приостановили своё участие. Затем в экипаж включили египтянина Мохаммеда Эссама Сайеда Абделаала, однако потом и он выбыл из проекта.

    Сценарий эксперимента следующий. Экипаж отправляется на околоземную орбиту, затем корабль стыкуется с окололунной орбитальной станцией. Через месяц прибывает транспортный корабль дооснащения, с которым экипажу надо работать двое суток без перерыва на сон. Четверо космонавтов будут пять раз «высаживаться» на поверхность Луны — исследователи оценят, насколько психологическая совместимость влияет на эффективность работы. Обратный полёт на Землю начнётся на 362-е сутки миссии и продлится четверо суток.

    Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе ИМБП и включает серию экспериментов по имитации космических полетов. Некоторые уже проведены. Помимо россиян, в составы экипажей входили представители Германии, США, ОАЭ.

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    Гость14 Ноя 2023 в 09:44
    Шапито!
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