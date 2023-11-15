Песков прокомментировал помилование организатора убийства Политковской

Общественный резонанс уголовных дел не является поводом для отказа от помилования осужденных за участие в специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе конференц-колла с прессой 15 ноября заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Его слова приводит госагентство ТАСС.
«Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела»,
— заявил Дмитрий Песков.
Таким образом Песков ответил на вопрос, нет ли необходимости осужденных по громким уголовным делам исключить из процедуры помилования за участие в военной операции. Ранее РБК сообщил, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, был помилован за участие в СВО. Его адвокат, Алексей Михальчик, заявил, что «в каком-то смысле справедливость восторжествовала», поскольку не считает его причастным к убийству Анны Политковской.
Таким же образом был помилован Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой. Она была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему возлюбленному забрать свои вещи. Канюс нанес девушке 56 ранений, а после задушил ее шнуром от утюга. Крики девушки слышали соседи, которые вызывали полицию не менее семи раз, однако правоохранительные органы так и не приехали, из-за чего они решили своими силами вскрыть дверь. Но было поздно, к тому моменту девушка была мертва.
Дмитрий Песков назвал это путем, когда «осужденные искупают кровью свое преступление на поле боя».