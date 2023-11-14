В Турции подали иск в Международный уголовный суд против премьера Израиля Нетаньяху

В Турции подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), передает 14 ноября РИА Новости. Нетаньяху обвиняют в геноциде в секторе Газа. Иск подготовили адвокаты правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Адвокат Метин Кюлюнк разместил в одной из соцсетей пост, в котором характеризует происходящее в секторе Газа как геноцид и не стесняется в выражениях в отношении руководства Израиля.
Как уточняет РИА Новости, Кюлюнк опубликовал первую страницу иска и сообщил, что всего их 23. Он подал иск вместе с двумя другими адвокатами через турецкий Минюст, оттуда документ направят в МУС.
О том, что Партия справедливости и развития готовится пойти на такой шаг, турецкие СМИ писали еще 9 ноября. Как сообщало ТАСС, целью Анкары является инициирование процесса об объявлении Израиля военным преступником.
Напомним, Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Через несколько дней СК возбудил уголовное дело в отношении троих судей МУСа и прокурора.
В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что комитет объявит в розыск выдавших ордер судей.
В сентябре МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. А 8 ноября — судью МУС Серхио Годинеса.