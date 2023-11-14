В Турции подали иск в Международный уголовный суд против премьера Израиля Нетаньяху

В Турции подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), передает 14 ноября РИА Новости. Нетаньяху обвиняют в геноциде в секторе Газа. Иск подготовили адвокаты правящей в Турции Партии справедливости и развития.



Адвокат Метин Кюлюнк разместил в одной из соцсетей пост, в котором характеризует происходящее в секторе Газа как геноцид и не стесняется в выражениях в отношении руководства Израиля.

Как уточняет РИА Новости, Кюлюнк опубликовал первую страницу иска и сообщил, что всего их 23. Он подал иск вместе с двумя другими адвокатами через турецкий Минюст, оттуда документ направят в МУС.

