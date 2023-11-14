Надо было брать в июле. Цены на Lada в Петербурге показали резкий рост

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Автомобили Lada резко взлетели в цене. В зависимости от модели, машины от «АвтоВАЗа» подорожали в среднем на 100 тысяч рублей. Ассортимента от этого не прибавилось — некоторые марки, говорят официальные дилеры, «днем с огнем не сыщешь».



Начало ноября ознаменовалось рекордным скачком цен на отечественные автомобили. По данным Росстата, за первую неделю месяца стоимость машин выросла в цене на 5,5%. Сам по себе такой рост выглядит безобидно, а вот о нынешних ценах на «Лады» (а разве из отечественного автопрома есть что-то еще?) этого не скажешь.



«Фонтанка» пробежалась по автосалонам дилеров «АвтоВАЗа» и посмотрела, что почем у официальных дилеров.

Мифическая машина В автосалоне «Лада Прагматика» на Васильевском острове цены на новую Vesta седан в комплектации life c двигателем на 106 «лошадок» стартуют от 1,592 млн рублей.

— Это рекомендованная розничная цена, — поясняют менеджеры салона.

Как говорят продавцы, купить именно эту машину и уехать на ней прямо сейчас возможно — модель в наличии есть.

«Поиграться» с ценой и сбить планку за счет трейд-ина или покупки в кредит не получится — эти рычаги применительно именно к Vesta отменили. Единственный, который остался, — программа господдержки при кредитовании, но и она доступна лишь четырем категориям граждан: инвалидам, учителям, врачам, участникам СВО и членам их семей. Все остальные могут сколько угодно корить себя, что не подсуетились и не купили Vesta седан life в июле, когда эту комплектацию продавали за 1,338 млн рублей, то есть дешевле на 254 тыс.



Кто из семейства не вырос в цене, так это Vesta седан в комплектации comfort с двигателем на 90 л. с. В официальном прайс-листе Lada сейчас, как и в июле, ее стоимость составляет 1,239 млн рублей, но искать конкретно эту машину по салонам официалов бессмысленно.



— Это мифическая машина в базовой комплектации. Я их не видел никогда, если честно. Я как-то предлагал руководству заказать их, но, как мне объяснили, на такие комплектации у нас нет квот и заказать их нельзя, — объяснили в салоне.

Мифической прослыла и Vesta седан comfort с двигателем в 106 л. с, которая по прайсу стоит 1,509 млн. Машина не оснащена мультимедиа, центральным подлокотником, регулировкой водительского сиденья по высоте и еще некоторой функциональной мелочовкой, отсутствие которой отличает ее от life. Так что Vesta седан comfort тоже в глаза не видели, признаются продавцы.



Цены на Vesta седан enjoy в прайсе стартуют от 1,643 млн рублей (хотя в автоцентре «Интей Лада» на Коломяжском «Фонтанка» увидела цену в 1,672 млн). Vesta седан techno — от 1,785 млн. На том же Коломяжском Vesta седан enjoy предлагают, как и по прайсу, за 1,733 млн.

Цены прирастают ежемесячно Как говорят продавцы, цены на Lada подняли в начале ноября, в среднем на 100 тысяч рублей, в зависимости от модели. Но это не единственное повышение, которое отдаляет покупателей от демократичной июльской цены, — очередное официальное повышение, с вилкой в 1–5 %, объявили в августе.



Вообще, автомобильная инфляция не отстает от общих трендов. Судя по данным Росстата, за последние три года стоимость отечественных машин прирастала на пару-тройку тысяч ежемесячно, за исключением разве что 2022 года, когда после начала СВО и серьезного ценового скачка в 500 тысяч рублей в марте дефицит комплектующих поставил производство и продажу отечественных машин на длительную паузу. Единственный раз, когда цены на отечественный автопром откатились назад, случился в январе этого года, когда ради того, чтобы хоть что-то продавать, АвтоВАЗ стал выпускать автомобили в упрощенной комплектации.

— Если вы ждете, что станет дешевле, — не станет. Я в этой сфере давно, ни разу не видел, чтобы машины подешевели, — пожимают плечами продавцы.

«Granta днем с огнем не сыскать» Выросли в цене и Lada Granta. На автомобиль в комплектации standart с двигателем на 90 «лошадей» она стартует от 699 тысяч рублей. В сравнении с июлем, когда машину отдавали за 692 тысячи, рост, можно сказать, копеечный. Это все хорошие новости на сегодня.

— Granta днем с огнем сейчас не сыскать. Потому что они дешевле, пользуются большим спросом, — говорят в салоне.

Granta в кузове универсал и комплектации cross comfort, который увидела «Фонтанка» в центре на Васильевском острове, продают за 864 тысяч рублей. Но купить ее нельзя — это единственная машина в салоне, и та в резерве.

С наличием Niva попроще, можно найти Legenda classic за 1,198 млн, говорят продавцы.



— На Niva в этом месяце Lada официально подняла цены на 100 тысяч, — рассказывают менеджеры.

Весенняя история о продажах автомобилей без подушек безопасности уже в прошлом: сейчас автомобили укомплектованы всем, чем им положено.

Подъем цен на Lada продавцы объясняют инфляцией и падением курса рубля. К тому же у Lada в ее ценовой категории конкурентов нет, поэтому скромничать незачем.



И даже на простенький седанчик Baic U5, который продают в Китае под названием Beijing, а в России собирают на заводе «Автотор» в Калининграде и который должен был конкурировать с Lada по доступности, рассчитывать незачем. Купить машину за обозначенные в рекламе 1,4 миллиона рублей можно лишь в кредит и при условии сдачи старого автомобиля в трейд-ин, объяснили в салоне «Рольф» на Савушкина. Рекомендованная розничная цена на Baic U5 установлена в 2,115 миллиона рублей.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

