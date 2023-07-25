Вместо кнопок — муляжи. Что продают дилеры Lada в Петербурге

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС Поделиться Поделиться





Несмотря на обилие нахлынувших в Россию китайских автомобилей, эксперты называют авторынок «жигулевым» — только за первое полугодие Lada продала 143 тысячи машин, улучшив прошлогодний показатель на 92 %. «Фонтанка» выборочно прошлась по автосалонам в Петербурге и посмотрела, что и почем продают официальные дилеры.



Granta

Самой покупаемой машиной АвтоВАЗа стала Granta — за первые пять месяцев этого года (данных за июль пока нет) было продано 98 тысяч автомобилей семейства. Останавливаться на достигнутом автогигант явно не собирается — модель мы нашли в автосалонах «Прагматика Василеостровский», «Город русских машин», «Лада Озерки» и «Автоцентр Интей Лада».



Модель доступна в шести комплектациях — седан отдают по цене от 692 тысячи рублей, универсал дороже всего на 27 тысяч рублей, лифтбек — на 30 тысяч, цены на хэтчбек стартуют с отметки в 778,5 тысяч рублей, отпускная цена на drive active стартует с отметки в 827,9 тысяч рублей, cross обойдется на 10 тысяч дороже.



Шквальная популярность модели не удивительна — по нынешним временам в данном классе ничего дешевле полутора миллионов не найти.

Vesta

Есть у дилеров и новинка сезона — рестайлинговая версия Vesta. В природе существуют Vesta в четырех модификациях: Vesta седан с рекомендованной ценой от 1,239 млн рублей с двигателем в 90 л. с., и от 1,338 млн с двигателем в 106 «лошадей», стоимость Vesta SW Cross стартует с отметки 1,328 млн, Vesta SW — с 1,213 млн, Vesta cross рекомендовано продавать от 1,269 млн. Самое большое разнообразие комплектаций — у седана с двигателем в 106 л. с.: comfort, life, enjoy и techno. Vesta SW Cross и Vesta SW довольствуются только comfort, у Vesta cross комплектаций на одну меньше, чем у седана, — создатели решили обойтись без comfort.



По наличию Vesta в салонах, куда заглянула «Фонтанка», не все так просто. В «Городе русских машин» седанов в комплектации «life» осталось только два, в «Ладе Озерки» все машины, по словам менеджера, «забронированы, но бронь можно снять и перенести на клиента, который точно готов купить».

Niva и Largus

Недостатка в «Нивах» в автоцентрах, куда заглянула «Фонтанка», нет — на глазах журналиста в салон «Интей Лада» доставили автовоз с восемью новыми автомобилями. Цены на трехдверную легенду начинаются от 741,9 тысячи рублей, на Niva Travel — от 1,014 млн в зависимости от комплектации.



С Largus сложнее — они обнаружились только в «Прагматике», «Городе русских машин» и «Интей Лада». Цены на них начинаются от 1,3 миллиона и возрастают с шагом в 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

XRay

Кроссовер XRay нашелся только в одном из салонов, где побывала «Фонтанка». Машину дилер готов отдать за 1,1 миллиона рублей.

Вместо кнопок — заглушки

О том, что порядка 50–60 % автомобилей «Лада» невозможно продавать из-за отсутствия комплектующих и кнопки ГЛОНАСС, 19 июля заявил президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции РОАД. Акцент он сделал на новые Vesta. «Фонтанка» убедилась, что это действительно так, и не хватает не только аварийной системы оповещения.

На седане Vesta комплектация comfort — на месте мультимедиа зияют пустые полочки, на руле всего четыре рабочие клавиши — остальные муляжи.

В комплектации Life ABS и ГЛОНАСС есть. Есть кнопки для круиз-контроля, но самого его нет, как и функции обогрева руля, парктроника и обогрева ветрового стекла. На месте кнопок управления курсовой устойчивостью — заглушки.

Если в дальнейшем на уже купленную машину захочется добавить круиз, платить за это придется владельцу как за допоснащение и выйдет скорее всего «дороговато», но порядок цен пока неизвестен. Да и вряд ли кто возьмется за такую работу, потому что «это будет нарушением комплектации автомобиля» — каждый блок придется внедрять в машину и перепрошивать «мозги». Так что, если чего и нет при покупке, придется с этим мириться.



Еще любопытный момент — на «Vesta Life» в Озерках не оказалось рамки на «телевизоре» приборной панели. «Выдать такую машину мы не можем, они будут в ближайшие пять дней», развел руками менеджер. Но это, как уверяют в центре, «была определенная партия машин — без ободка, без ГЛОНАССа. Сейчас все уже есть».

АБС на Lada Granta вернули — о возобновлении производства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов АвтоВАЗ сообщил еще на прошлой неделе. Тогда же завод объявил кампанию по дооснащению Granta, NIVA Legend и NIVA Travel блоками ''ЭРА-ГЛОНАСС''.

Что там с доппакетами?

О том, как три дилерских центра в Москве погорели, продавая покупателям Vesta по завышенной цене, питерские официалы наслышаны. От пакета допуслуг, куда входит защита картера, сетка на радиатор, амортизаторы капота и салонные коврики, питерский покупатель может с легкостью отказаться и сэкономить 28,9 тысячи рублей.



— Вы же все равно захотите поставить сигналку, положить коврики, мы просто вам предложим сделать это по закупочным ценам, если вас это устроит, то пожалуйста, — аккуратно предлагают дилеры.

Акции и скидки

Никаких акций и распродаж на Vesta нет — ходовая модель, говорят дилеры, ее очень хорошо берут. В то же время индивидуальный подход в некоторых салонах остался. При покупке машины в кредит и при условии, что по трейд-ину будет сдана старая, в центре в «Озерках» готовы сделать подарок в пределах 100 тысяч рублей — бесплатно установить сигнализацию, в «Прагматике» журналисту предложили скидку в 50 тысяч рублей за сдачу в трейд-ин «уникального автомобиля» — со сравнительно небольшим для 15-летней иномарки пробегом, у которой в анамнезе всего два владельца.

В «Городе русских машин» рассказали, что действует программа утилизации на Lada Granta, выгода на новую машину при сдаче авто старше 8 лет составляет от 70 тысяч рублей.



Что там с новыми поставками?

Дилеры советуют не затягивать с покупкой, намекая на возможное повышение цен на автомобили Lada на 10 % в августе. Кроме того, по словам дилеров, ближайшие поставки Vesta они ожидают не раньше сентября, поскольку из-за нехватки комплектующих на весь август персонал с линии ее сборки якобы уходит в корпоративный отпуск.



На АвтоВАЗе заявления продавцов решительно опровергают. Да, действительно корпоративный отпуск на заводе предстоит, но всего на три дня — с 26 по 28 июля. Все остальное — вымысел, который следует расценивать не иначе, как «вредительский», подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой» пресс-секретарь АвтоВАЗа Сергей Ильинский:



«Прошу не верить слухам о якобы какой-то приостановке производства Vesta. АВТОВАЗ продолжает выпускать автомобили и отгружать их в дилерскую сеть в плановых объемах. Vesta есть и на центральном складе, и на дилерских».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

