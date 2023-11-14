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    Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

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    Один из основателей рок-группы «Алиса» музыкант Андрей Шаталин умер 13 ноября в возрасте 63 лет, сообщает официальный паблик группы в соцсети «ВКонтакте».

    «Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким. АЛИСА», — сказано в сообщении.

    Андрей Шаталин родился в Красноярске. В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) на строительный факультет, в период учебы строил БАМ.

    В 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м стал гитаристом новой группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава в 2003 году.

    В конце августа сообщалось, что Шаталин вышел из дома в Петербурге и пропал. Его искали друзья и волонтеры. Через двое суток его нашли. Волонтеры тогда поблагодарили всех за помощь, но подробностей не рассказали.

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