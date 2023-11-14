Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Один из основателей рок-группы «Алиса» музыкант Андрей Шаталин умер 13 ноября в возрасте 63 лет, сообщает официальный паблик группы в соцсети «ВКонтакте».
«Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким. АЛИСА», — сказано в сообщении.
Андрей Шаталин родился в Красноярске. В 1980 году Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) на строительный факультет, в период учебы строил БАМ.
В 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец», а в 1983-м стал гитаристом новой группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава в 2003 году.