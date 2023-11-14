В Петербурге отложили установку городских киосков, произведенных ФСИН. Их вид признали недостаточно эстетичным

Власти Петербурга отложат запуск городских киосков с печатной продукцией на 2024 год. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по промышленной политике 14 ноября. Как пояснили в ведомстве, оно еще не успело заключить договор с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), которая должна произвести сами павильоны. Это произошло из-за того, что внешний вид торговых объектов пришлось изменить.



Ранее власти Петербурга сообщали о намерении заказать у ФСИН 300 киосков, которые затем собирались передать бизнесу для торговли печатной продукцией. Исполнять заказ должна была ИК-7. Провести первый конкурс по распределению оборудованных мест среди продавцов прессы собирались в 2023 году. 10 Смольный уже закупил, однако комитет по градостроительству и архитектуре счел, что их внешний вид не соответствует эстетическим регламентам.