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    В Петербурге отложили установку городских киосков, произведенных ФСИН. Их вид признали недостаточно эстетичным

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    Власти Петербурга отложат запуск городских киосков с печатной продукцией на 2024 год. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по промышленной политике 14 ноября. Как пояснили в ведомстве, оно еще не успело заключить договор с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), которая должна произвести сами павильоны. Это произошло из-за того, что внешний вид торговых объектов пришлось изменить.

    Ранее власти Петербурга сообщали о намерении заказать у ФСИН 300 киосков, которые затем собирались передать бизнесу для торговли печатной продукцией. Исполнять заказ должна была ИК-7. Провести первый конкурс по распределению оборудованных мест среди продавцов прессы собирались в 2023 году. 10 Смольный уже закупил, однако комитет по градостроительству и архитектуре счел, что их внешний вид не соответствует эстетическим регламентам.

    Ранее власти решили передать управление проектом по установке городских киосков от Центра развития предпринимательства в Центр контроля качества. Как сообщили «Фонтанке» участники рынка печатной прессы, работа по устранению разногласий по условиям конкурса с бизнесом также в настоящий момент заморожена.

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    Комментарии 16

    Гость14 Ноя 2023 в 18:54
    Параша не том месте ?
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