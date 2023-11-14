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    Молдавия заявила об отсутствии общих тем с Россией, но в Кремле так не думают

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Молдавии Майи Санду о том, что у Кишинева с Москвой больше нет общих тем. Высказывания Санду Песков прокомментировал 14 ноября.

    Ранее Санду заявила, что Москва не уважает интересы граждан Молдавии и возложила на Россию вину за сокращение поставок газа в республику, конфликт на Украине и попытки якобы сменить власть в Кишиневе.

    «Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», — сказала Санду в эфире «Радио Молдова» (цитата по ТАСС).

    В Кремле, в свою очередь, отметили, что в Молдавии есть «много сторонников развития сотрудничества» с Россией.

    «Госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов [в Молдавии], где совсем не ее партия получила победу. <…> Людям больше импонируют политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. Имеется в виду, в том числе, и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита исторической задолженности за российский газ, который опубликовало Минэнерго Молдовы. До этого, в начале сентября, «Газпром» не согласился с суммой задолженности — Кишинев предложил выплатить $8,6 млн из $709 млн, которые требует российская сторона.

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