Молдавия заявила об отсутствии общих тем с Россией, но в Кремле так не думают

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Молдавии Майи Санду о том, что у Кишинева с Москвой больше нет общих тем. Высказывания Санду Песков прокомментировал 14 ноября.



Ранее Санду заявила, что Москва не уважает интересы граждан Молдавии и возложила на Россию вину за сокращение поставок газа в республику, конфликт на Украине и попытки якобы сменить власть в Кишиневе.



«Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», — сказала Санду в эфире «Радио Молдова» (цитата по ТАСС).

