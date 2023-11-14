«Мы не кинотеатр с сеансами, на сцене живые артисты». Большой театр не сможет увеличить число показов «Щелкунчика»

Большой театр не сможет увеличить количество спектаклей «Щелкунчик», несмотря на ажиотажный спрос. Все упирается в физические возможности артистов, заявил гендиректор театра Владимир Урин 14 ноября.
Он отметил, что исполнение «Щелкунчика» в хореографии Юрия Григоровича — это «колоссальный труд», и подчеркнул, что на сцене работают живые люди. По словам Урина, ни один из балетов Большого театра не играется в таком количестве. В новогодние каникулы проходит 22 спектакля.
Гендиректор добавил, что Большой театр «не кинотеатр с сеансами», пишет РИА Новости.
4 и 5 ноября Большой открыл предварительную продажу билетов на спектакли с 23 по 28 декабря, за которыми выстроились сотни людей. На Театральной площади дежурили представители Тверской межрайонной прокуратуры Москвы, ОМОНа, УВД «Китай-город», чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законности.
О знаменитой очереди перед Большим театром «Фонтанка» писала уже не раз. Люди в ней стоят за браслетами, которые, в свою очередь, дают право купить билеты на новогодние представления. Задумано все, чтобы помешать нажиться на театралах спекулянтам. При этом 9 ноября перед Большим были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь за браслетами.
Балет «Щелкунчик» показывают в Большом перед Новым годом и во время январских праздников. Премьера намечена на 23 декабря. Стоимость билетов — до 20 тысяч рублей.