    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    747мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.12eur98.53

    «Мы не кинотеатр с сеансами, на сцене живые артисты». Большой театр не сможет увеличить число показов «Щелкунчика»

    793
    9 комментариев

    Большой театр не сможет увеличить количество спектаклей «Щелкунчик», несмотря на ажиотажный спрос. Все упирается в физические возможности артистов, заявил гендиректор театра Владимир Урин 14 ноября.

    Он отметил, что исполнение «Щелкунчика» в хореографии Юрия Григоровича — это «колоссальный труд», и подчеркнул, что на сцене работают живые люди. По словам Урина, ни один из балетов Большого театра не играется в таком количестве. В новогодние каникулы проходит 22 спектакля.

    Гендиректор добавил, что Большой театр «не кинотеатр с сеансами», пишет РИА Новости.

    4 и 5 ноября Большой открыл предварительную продажу билетов на спектакли с 23 по 28 декабря, за которыми выстроились сотни людей. На Театральной площади дежурили представители Тверской межрайонной прокуратуры Москвы, ОМОНа, УВД «Китай-город», чтобы обеспечить безопасность и соблюдение законности.

    О знаменитой очереди перед Большим театром «Фонтанка» писала уже не раз. Люди в ней стоят за браслетами, которые, в свою очередь, дают право купить билеты на новогодние представления. Задумано все, чтобы помешать нажиться на театралах спекулянтам. При этом 9 ноября перед Большим были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь за браслетами.

    Балет «Щелкунчик» показывают в Большом перед Новым годом и во время январских праздников. Премьера намечена на 23 декабря. Стоимость билетов — до 20 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close