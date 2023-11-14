Пассажир московского метро спрыгнул на пути и ушёл в туннель, где встретил поезд

Утром 14 ноября в Москве на Филёвской линии метро на некоторое время приостанавливали движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» из-за человека на путях. В 8:30 движение полностью восстановилось, сообщил столичный Дептранс.



Как передаёт ТАСС со ссылкой на оперативные службы, на «Багратионовской» один из пассажиров спрыгнул с платформы на пути и ушёл в тоннель. Там его сбил прибывающий поезд.



«В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.



В столичном ГУ МВД подтвердили инцидент и добавили, что проводится проверка.

