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    Пассажир московского метро спрыгнул на пути и ушёл в туннель, где встретил поезд

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    6 комментариев

    Утром 14 ноября в Москве на Филёвской линии метро на некоторое время приостанавливали движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» из-за человека на путях. В 8:30 движение полностью восстановилось, сообщил столичный Дептранс.

    Как передаёт ТАСС со ссылкой на оперативные службы, на «Багратионовской» один из пассажиров спрыгнул с платформы на пути и ушёл в тоннель. Там его сбил прибывающий поезд.

    «В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.

    В столичном ГУ МВД подтвердили инцидент и добавили, что проводится проверка.

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    Комментарии 6

    Гость14 Ноя 2023 в 09:43
    Он к этому стремился
    +1−0
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