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    Видеорегистратор снял, как на вантовом мосту машину бомбардирует лед

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    Похолодание означает лед не только под ногами и колесами, но и над головой. В Петербурге уже есть потерпевшие из-за падения льда сверху.

    «На вантовом мосту упал лед на лобовое стекло и разбил его», — сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» вечером 13 ноября.

    На записи хорошо видно, как «брусок» льда летит вниз, вероятно с одного из тросов, и разбивается о стекло. Водитель принимает решение остановиться в полосе безопасности.

    Напомним, в Петербурге началось похолодание, в понедельник пошел снег, синоптики обещают гололедицу.

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