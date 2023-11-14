Видеорегистратор снял, как на вантовом мосту машину бомбардирует лед

Похолодание означает лед не только под ногами и колесами, но и над головой. В Петербурге уже есть потерпевшие из-за падения льда сверху.



«На вантовом мосту упал лед на лобовое стекло и разбил его», — сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» вечером 13 ноября .

