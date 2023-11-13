В Финляндии придумали, как резко ответить на «велосипедную атаку» из России

Кандидаты в президенты Финляндии заявили, что считают ситуацию на восточной границе гибридной операцией России, использованием иммиграции как инструмента и предложили воспользоваться возможностью закрывать пункты пропуска для просителей убежища. О такой законодательной возможности напомнил председатель комитета обороны Суоми.

Председатель комитета обороны Юкка Копра на фоне ситуации на границе с Россией заявил в пресс-релизе, что закон о пограничном контроле, обновленный в период последних выборов в Финляндии, дает возможность закрывать все пункты пропуска даже для тех, кто ищет международной защиты, если Россия и дальше будет отправлять просителей убежища на финскую границу.

Кандидат в президенты Олли Рен, бывший зампредседателя Еврокомиссии и Европарламента, заявил в финских СМИ, что «Россия, похоже, проверяет реакцию Финляндии», и, по его словам, «пришло время воспользоваться реформированным с 2016 года законодательством, позволяющим закрывать пункты пропуска через границу». Бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в президенты страны Александр Стубб также заявил, что в Финляндии есть действующее законодательство и принципы, позволяющие справиться с этой ситуацией.

Тем временем число просителей убежища, прибывающих на восточную границу Финляндии, увеличивается — сегодня границу пересекли более 20 человек, у которых были не в порядке документы, пишут финские СМИ. Всего их прибыло уже почти 110 человек.

Иммиграционная служба Финляндии подготовилась к увеличению числа просителей убежища. Их доставляют на автобусах в центры приема, а заявления просителей с восточной границы обрабатывают в приоритетном порядке. Пока мощностей хватает. Финское посольство сообщило, что страна с 15 ноября закроет для велосипедистов из России вообще все пункты пропуска, а не только в Ленобласти.