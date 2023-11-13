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    Бюджетники Петербурга продолжаются жаловаться на то, что их отправляют на тренировку дистанционного голосования

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    После публикации «Фонтанки» об учительнице Светлане Карповой, которая написала заявление об увольнении из-за того, что у нее потребовали отчет о регистрации на тестирование электронного голосования, в редакцию обратились сотрудники других бюджетных учреждений. Они утверждают, что их также настойчиво просят принять участие в пробном голосовании.

    Один из читателей, сотрудник детского сада Московского района, сообщает, что его также попросили зарегистрироваться на тренировку системы и отчитаться об этом начальству. Аналогичную просьбу получили родители учеников 227-й гимназии Фрунзенского района, а также в 53-й школе Приморского района.

    Ранее в избирательной комиссии говорили, что не получали жалоб о том, что кого-то заставляют участвовать в пробном голосовании.

    Сама тренировка электронного голосования будет проходить с 15 по 17 ноября. В ЦИК заявляли, что такое масштабное тестирование системы проводят в первый раз. «Разработчики хотели бы видеть в пиковой нагрузке до двух миллионов избирателей», — заявлял замглавы ЦИК Николай Булаев.

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