«Зенит-Арена» показала, как будет выглядеть Крестовский остров к 2025 году

В петербургском парламенте 13 ноября презентовали концепцию благоустройства западной части Крестовского острова. Работы в этом районе проводит АО «Зенит-Арена», дочерняя компания «Газпрома».
Часть проектов уже открыты — например, пространство «Флагшток». Зимой там заработает каток на 1100 человек, летом была сцена для проведения концертов и шезлонги. В ближайшие два года ледовое пространство расширят — в этом году на 8 тысяч квадратных метров, в следующем — на 16 тысяч квадратных метров. К зиме будущего сезона общая площадь катка составит 28 тысяч квадратных метров. На фото можно увидеть, как разработчики видят проект в перспективе.
К весне — лету 2025 года рядом планируют открыть два открытых бассейна — на 150 человек и на 40. В надстройке рядом будут раздевалки, душевые, сауны и ресторан.
Помимо этого проект благоустройства предусматривает арт-объекты, скейт-парк, роллердром, фуд-корты.