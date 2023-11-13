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    «Зенит-Арена» показала, как будет выглядеть Крестовский остров к 2025 году

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    18 комментариев

    В петербургском парламенте 13 ноября презентовали концепцию благоустройства западной части Крестовского острова. Работы в этом районе проводит АО «Зенит-Арена», дочерняя компания «Газпрома».

    Часть проектов уже открыты — например, пространство «Флагшток». Зимой там заработает каток на 1100 человек, летом была сцена для проведения концертов и шезлонги. В ближайшие два года ледовое пространство расширят — в этом году на 8 тысяч квадратных метров, в следующем — на 16 тысяч квадратных метров. К зиме будущего сезона общая площадь катка составит 28 тысяч квадратных метров. На фото можно увидеть, как разработчики видят проект в перспективе.

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    К весне — лету 2025 года рядом планируют открыть два открытых бассейна — на 150 человек и на 40. В надстройке рядом будут раздевалки, душевые, сауны и ресторан.

    Помимо этого проект благоустройства предусматривает арт-объекты, скейт-парк, роллердром, фуд-корты.

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    Комментарии 18

    Гость13 Ноя 2023 в 20:10
    Просто супер. Молодцы!!!
    +0−0
    Гость13 Ноя 2023 в 19:58
    Флаги будут?
    +0−0
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