В Госдуму внесли законопроект о праве регионов запрещать продажу пива и медовухи в «наливайках»

Субъектам РФ хотят предоставить право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Законопроект внесен в Госдуму. Текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента 13 ноября.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых — глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Поправки вносятся в Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...».



В настоящий момент розничная торговля алкоголем и розничная торговля алкоголем в заведениях общепита являются разными видами деятельности, для которых требуются разные лицензии. Парламентарии отмечают, что законодательные запреты не работают в случае розничной продажи пива и пивных напитков, сидра и медовухи, поскольку данные виды деятельности не лицензируются.



Субъекты РФ, в случае принятия законопроекта, также получат право ограничивать время продажи алкоголя в «наливайках», а также вводить требования продавать пиво, сидр и медовуху только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Авторы законопроекта указывают, что «в настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции».



Также в рамках борьбы с суррогатным спиртным предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.



Напомним, идея поработать над таким законопроектом появилась у спикера Госдумы Вячеслава Володина в середине мая этого года. «Мы все считаем, что с «наливайками» надо бороться», — приводит сайт Госдумы цитату спикера с заседания, но что послужило поводом — не сообщает. Тогда же Володин поручил создать рабочую группу. Не дожидаясь этого, депутат Александр Спиридонов из Архангельска уже через неделю написал предложение дать регионам право решать — устанавливать запрет ночной торговли алкоголем или нет.

