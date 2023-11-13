В Госдуму внесли законопроект о праве регионов запрещать продажу пива и медовухи в «наливайках»

Субъектам РФ хотят предоставить право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Законопроект внесен в Госдуму. Текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента 13 ноября.
Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых — глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Поправки вносятся в Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...».
В настоящий момент розничная торговля алкоголем и розничная торговля алкоголем в заведениях общепита являются разными видами деятельности, для которых требуются разные лицензии. Парламентарии отмечают, что законодательные запреты не работают в случае розничной продажи пива и пивных напитков, сидра и медовухи, поскольку данные виды деятельности не лицензируются.
Субъекты РФ, в случае принятия законопроекта, также получат право ограничивать время продажи алкоголя в «наливайках», а также вводить требования продавать пиво, сидр и медовуху только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Авторы законопроекта указывают, что «в настоящее время во многих субъектах РФ остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции».
Также в рамках борьбы с суррогатным спиртным предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.
Напомним, идея поработать над таким законопроектом появилась у спикера Госдумы Вячеслава Володина в середине мая этого года. «Мы все считаем, что с «наливайками» надо бороться», — приводит сайт Госдумы цитату спикера с заседания, но что послужило поводом — не сообщает. Тогда же Володин поручил создать рабочую группу. Не дожидаясь этого, депутат Александр Спиридонов из Архангельска уже через неделю написал предложение дать регионам право решать — устанавливать запрет ночной торговли алкоголем или нет.
Борьбу с «наливайками» ещё в 2020 году затевали в Петербурге. Тогда депутаты решили запретить продавать алкоголь в заведениях, которые расположены в помещениях меньше 50 квадратных метров. Автором закона был Денис Четырбок. Документ раскритиковали владельцы небольших баров, которые обвиняли депутата в том, что документ утвердили без обсуждения с ними. После подписания закона губернатором в парламенте собрали рабочую группу. На первом ее заседании чиновники Смольного заявили, что от действия закона пострадают 12 % заведений, имеющих лицензию на алкоголь. Губернатор Александр Беглов тогда даже лично ходил в бар вместе с телевидением, а потом сказал, что документ был поспешным. Депутаты после этого решили переписать закон и лишить права торговать алкоголем в жилых домах заведения общепита с торговым залом менее 20 квадратных метров.